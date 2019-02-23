Двое многодетных военных в Самарской области получили по 10 млн рублей на покупку жилья

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-23T10:15:21+03:00

Размер жилищной субсидии, который достался военным из Самарской области, выше среднего почти в два раза

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Двое военнослужащих из Самарской области перед 23 февраля получили жилищную субсидию больше 10 млн рублей каждому. На эти деньги они смогут построить свое жилье или приобрести готовое.

- Субсидии на 10,7 млн рублей и на 10,4 млн рублей получили старший прапорщик и майор из Самарской области. Всего в феврале субсидии получили около 20 военнослужащих в регионе, их общая сумма - примерно 140 млн. рублей, - отметил начальник Самарского отдела ФКГУ "Центррегионжилье" Игорь Самсонов.

В среднем размер субсидии по стране - около 6,5 млн рублей. Самарским военным повезло больше, ведь они имеют большую выслугу лет и уже стали многодетными отцами. У каждого из них по трое детей.

Справка "КП"

Получить жилищную субсидию могут военные при увольнении с выслугой 10 лет и более из-за достижения предельного возраста, по состоянию здоровья, либо же военные с выслугой 20 лет. Размер субсидии зависит от состава семьи и наличия прав на дополнительную площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU