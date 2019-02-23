Двое многодетных военных в Самарской области получили по 10 млн рублей на покупку жилья
Двое военнослужащих из Самарской области перед 23 февраля получили жилищную субсидию больше 10 млн рублей каждому. На эти деньги они смогут построить свое жилье или приобрести готовое.
- Субсидии на 10,7 млн рублей и на 10,4 млн рублей получили старший прапорщик и майор из Самарской области. Всего в феврале субсидии получили около 20 военнослужащих в регионе, их общая сумма - примерно 140 млн. рублей, - отметил начальник Самарского отдела ФКГУ "Центррегионжилье" Игорь Самсонов.
В среднем размер субсидии по стране - около 6,5 млн рублей. Самарским военным повезло больше, ведь они имеют большую выслугу лет и уже стали многодетными отцами. У каждого из них по трое детей.
Справка "КП"
Получить жилищную субсидию могут военные при увольнении с выслугой 10 лет и более из-за достижения предельного возраста, по состоянию здоровья, либо же военные с выслугой 20 лет. Размер субсидии зависит от состава семьи и наличия прав на дополнительную площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU