Праздник не для всех: в Самаре все выходные будут чистить дворы
В Самаре за выходные обещают почистить от снега около 450 дворов. К уборке привлекут всех: трудиться будут 150 единиц техники. Про праздники придется забыть их водителям и дворникам. Но работать нужно: снега этой зимой выпало уже столько, что по некоторым дворам без лыж и палок не проберешься.
- Администрация Самары просит по возможности не оставлять личный транспорт во дворах, убирать автомобили с дороги и не мешать снегоуборочной технике, - отметили в пресс-службе мэрии.
Также в эти выходные снег из дворов намерены вывозить. Напомним, что после обильных осадков увеличилось число жалоб от жителей на нечищенные дворы, огромные сугробы и кашу на дорогах, из-за которой просто невозможно ходить. За эти два выходных власти намерены серьезно поправить ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU