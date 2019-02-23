2019-02-23T11:09:50+03:00
Общество

Праздник не для всех: в Самаре все выходные будут чистить дворы

Автомобилистов уже традиционно просят убрать свои машины и дать возможность навести порядок
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре намерены почистить дворыВ Самаре намерены почистить дворы
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В Самаре за выходные обещают почистить от снега около 450 дворов. К уборке привлекут всех: трудиться будут 150 единиц техники. Про праздники придется забыть их водителям и дворникам. Но работать нужно: снега этой зимой выпало уже столько, что по некоторым дворам без лыж и палок не проберешься.

- Администрация Самары просит по возможности не оставлять личный транспорт во дворах, убирать автомобили с дороги и не мешать снегоуборочной технике, - отметили в пресс-службе мэрии.

Также в эти выходные снег из дворов намерены вывозить. Напомним, что после обильных осадков увеличилось число жалоб от жителей на нечищенные дворы, огромные сугробы и кашу на дорогах, из-за которой просто невозможно ходить. За эти два выходных власти намерены серьезно поправить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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