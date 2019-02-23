Больных все меньше: в Самаре падает число пациентов с ОРВИ и гриппом

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-23T11:35:58+03:00

По-прежнему в регионе преобладают свиной грипп и вирусы типа А

Изменить размер текста: A A

В Самаре снижается количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ. ЗА неделю количество таких больных уменьшилось на 3,5% в среднем по области и на 2.3% в Самаре. Это касается всех возрастных групп. В Самарской области при этом так и не был превышен эпидемпорог по заболеваемости.

- В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа типа А, много случаев "свиного гриппа". Незначительна доля парагриппа, рино и аденовирусов, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также здесь отметили, что пороговые значения заболеваемости в регионе были превышены в старшей возрастной группе на 5,3%, всего же - на 2,3%.

Медики напоминают о необходимости профилактики гриппа и ОРВИ и советуют носить медицинские маски, соблюдать правила личной гигиены, правильно питаться и ограничить контакт с больными людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU