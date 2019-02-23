2019-02-23T12:50:25+03:00
Общество

"Мой день 8 марта?" Военнослужащая из Самары возмутилась, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин

Женщина пожаловалась, что в её профессиональный праздник ей испортили настроение, объявив, что скидки предлагают только мужчинам
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Женщины защищают Отечество наравне с мужчинамиЖенщины защищают Отечество наравне с мужчинами
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Военнослужащая из Самары пожаловалась на дискриминацию в свой профессиональный праздник День защитников Отечества. Женщина рассказала, что в магазинах объявили этот праздник мужским.

- Я пришла в магазин и увидела скидки к празднику. Но на кассе мне сказали, что это только для мужчин. Я показала военный билет, объясняла, что это профессиональный праздник, но все бесполезно. Мне велели ждать 8 марта. А мне все равно на этот день, меня оскорбили в мой профессиональный праздник, - объяснила женщина.

Комментаторы разделились на два лагеря. Кто-то поддержал женщину, поздравил её с праздником и отметил, что за границей за такое могли бы и отсудить большую сумму денег. Другие мужчины обиделись на попытку забрать их праздник. И посоветовали автору поста довольствоваться одним праздником, женским днем и не претендовать на 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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