В Самарскую область в начале недели вернется морозная погода
В Самарскую область снова возвращаются легкие морозы. Изменением погоды ознаменуется начало последней недели февраля. Еще 23 февраля синоптики обещают небольшой снег. В воскресенье погода в Самаре начнет меняться, будет туман, слабая изморозь. Ночью температура опустится до -22 -23 градусов.
- За погоду будет отвечать область повышенного атмосферного давления. Температура начнет понижаться после того, как уйдет за Уральский хребет циклонический вихрь, - рассказали в Приволжском УГМС.
Днем в понедельник будет - 7 -12 градусов, переменная облачность, местами гололедица. Уже во вторник снова потеплеет до -2 - 7 градусов. Подует юго-восточный ветер, снова будет идти снег.
ИСТОЧНИК KP.RU