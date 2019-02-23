В Самарскую область в начале недели вернется морозная погода

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-23T14:48:40+03:00

Пока еще зима не собирается сдаваться

Синоптики обещают морозную и без существенных осадков погоду уже с понедельника

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В Самарскую область снова возвращаются легкие морозы. Изменением погоды ознаменуется начало последней недели февраля. Еще 23 февраля синоптики обещают небольшой снег. В воскресенье погода в Самаре начнет меняться, будет туман, слабая изморозь. Ночью температура опустится до -22 -23 градусов.

- За погоду будет отвечать область повышенного атмосферного давления. Температура начнет понижаться после того, как уйдет за Уральский хребет циклонический вихрь, - рассказали в Приволжском УГМС.

Днем в понедельник будет - 7 -12 градусов, переменная облачность, местами гололедица. Уже во вторник снова потеплеет до -2 - 7 градусов. Подует юго-восточный ветер, снова будет идти снег.

ИСТОЧНИК KP.RU