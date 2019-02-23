2019-02-23T14:59:11+03:00
Общество

"Трамваев-то хватает...": в ТТУ Самары объяснили, почему утром трудно уехать по 4, 20 и 23 маршрутам

Администрация ТТУ объяснила, что не хватает не вагонов, а людей
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Трамвае хватает, мало людейТрамвае хватает, мало людей
Изменить размер текста:

В ТТУ г. Самары объяснили, почему по утрам так сложно уехать на трамваях маршрутов № 4, 20, 23. С жалобой обратилась одна из пассажирок. Она попросила добавить на эти маршруты подвижного состава, так как утром транспорт ходит редко, пассажиров скапливается много.

- Подвижного состава достаточно, не хватает водителей и кондукторов. Мы постоянно ищем персонал. Будем благодарны за помощь. Рассказывайте о наших вакансиях друзьям и знакомым, - отметили в ответ в ТТУ.

Здесь рассказали, что в среднем водитель трамвая получает 38 тыс. рублей. Начинающий водитель может рассчитывать на 26 тыс. рублей.

- С 1 марта будет повышение на 15%, а еще есть премии, повышение за выслугу, за повышение класса, - уточнили в ТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Очень жду новую "Игру престолов" Александр Самедов рассказал о пристрастиях в музыке и кино
Полежит до весны? Крышу на Кировском рынке, обвалившуюся под тяжестью снега, не стали возвращать на место
"Вот и отметил праздник": в Тольятти мужчина разбился, упав с 18 этажа
В Самарскую область в начале недели вернется морозная погода
"Мой день 8 марта?" Военнослужащая из Самары возмутилась, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин
Больных все меньше: в Самаре падает число пациентов с ОРВИ и гриппом
Праздник не для всех: в Самаре все выходные будут чистить дворы
Полузащитник самарских "Крыльев" Джано Ананидзе перечислил деньги на лечение юной грузинской футболистки
Двое многодетных военных в Самарской области получили по 10 млн рублей на покупку жилья
"Крылья" заменили травмированного Мияйловича футболистом из Ганы Мохаммедом Рабиу
В Октябрьске у женщины, переходившей дорогу на красный, нашли наркотики
В Тольятти юбилею АвтоВАЗа посвятят лыжный марафон
В Самаре пенсионерка погибла под колесами мусоровоза, выбрасывая отходы
В Самаре пропала женщина в бордовой куртке
Да будет смех: в городе прошел 14-ый фестиваль Официальной Лиги КВН "Самара"
Провокация или беспредел: в Сызрани разбираются в странной истории с похищением собаки
В Самаре можно будет примерить современное пожарно-спасательное снаряжение
Зимняя трансферная кампания закрыта: шесть игроков пополнили основной состав ФК "Крыльев Советов"
Житель Чапаевска убил знакомого ударом ножа в сердце из-за спора о службе в армии
"Это розыгрыш!": следователи рассказали о видео с похищением парня в Самаре
В Самаре пройдет Samara Marketing Forum
Самарцы стали вдвое больше пользоваться мобильным приложением "Госуслуги"