"Трамваев-то хватает...": в ТТУ Самары объяснили, почему утром трудно уехать по 4, 20 и 23 маршрутам

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-23T14:59:11+03:00

Администрация ТТУ объяснила, что не хватает не вагонов, а людей

Изменить размер текста: A A

В ТТУ г. Самары объяснили, почему по утрам так сложно уехать на трамваях маршрутов № 4, 20, 23. С жалобой обратилась одна из пассажирок. Она попросила добавить на эти маршруты подвижного состава, так как утром транспорт ходит редко, пассажиров скапливается много.

- Подвижного состава достаточно, не хватает водителей и кондукторов. Мы постоянно ищем персонал. Будем благодарны за помощь. Рассказывайте о наших вакансиях друзьям и знакомым, - отметили в ответ в ТТУ.

Здесь рассказали, что в среднем водитель трамвая получает 38 тыс. рублей. Начинающий водитель может рассчитывать на 26 тыс. рублей.

- С 1 марта будет повышение на 15%, а еще есть премии, повышение за выслугу, за повышение класса, - уточнили в ТТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU