"Вот и отметил праздник": в Тольятти мужчина разбился, упав с 18 этажа

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-23T15:11:32+03:00

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В Тольятти 58-летний мужчина 23 февраля упал с балкона 18 этажа и разбился насмерть. По словам очевидцев, какое-то время он просто сидел на краю балкона. А потом полетел вниз. Неизвестно, был ли мужчина пьян.

- В этом доме он не жил, скорее всего пришел к кому-то в гости. Как сидел нога на ногу, так и приземлился, - сообщают очевидцы падения.

Комментаторы жалеют пострадавшего, и добавляют, что он, возможно, слишком усердно отмечал праздник. Мужчину сразу увезли в морг, он умер на месте. В деле разбираются оперативники.

ИСТОЧНИК KP.RU