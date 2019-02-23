"Вот и отметил праздник": в Тольятти мужчина разбился, упав с 18 этажа
58-летний мужчина очевидно находился у кого-то в гостях
В Тольятти мужчина разбился насмерть
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В Тольятти 58-летний мужчина 23 февраля упал с балкона 18 этажа и разбился насмерть. По словам очевидцев, какое-то время он просто сидел на краю балкона. А потом полетел вниз. Неизвестно, был ли мужчина пьян.
- В этом доме он не жил, скорее всего пришел к кому-то в гости. Как сидел нога на ногу, так и приземлился, - сообщают очевидцы падения.
Комментаторы жалеют пострадавшего, и добавляют, что он, возможно, слишком усердно отмечал праздник. Мужчину сразу увезли в морг, он умер на месте. В деле разбираются оперативники.
ИСТОЧНИК KP.RU