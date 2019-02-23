2019-02-23T17:48:27+03:00
Общество

Полежит до весны? Крышу на Кировском рынке, обвалившуюся под тяжестью снега, не стали возвращать на место

Самарский блогер снял видео, как сейчас выглядит обвалившаяся крыша на Кировском рынке
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот так сейчас выглядит провалившаяся на Кировском рынке крышаВот так сейчас выглядит провалившаяся на Кировском рынке крыша
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В Самаре решили не связываться с ремонтом обвалившейся под тяжестью снега крыши над павильонами на Кировском рынке. Видео, на которое попали последствия разрушения, снял самарский блогер Евгений Щекин. Он заснял сверху лежащую в руинах крышу, присыпанную снегом. Два пролета крыши рухнули 4 февраля, больше двух недель назад. Об этом сообщала КП-Самара.

- Снято 18 февраля на станции Пятилетка, - написал Евгения Щекин.

Видимо, ремонт решили отложить до весны. В ЧП никто не пострадал. Также в администрации рынка "Мой вещевой" заверили, что эти павильоны не являются их собственностью. Торговые ряды находятся прямо вдоль железной дороги. Под обвалившимися пролетами не находились торговые точки.

Две недели после обрушения крыши возле Кировского рынка в Самаре.Дата съемки 18 февраля 2019 Место съемки пл.Пятилетка Советский район Самара, Россия

ИСТОЧНИК KP.RU

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