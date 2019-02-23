2019-02-23T18:06:44+03:00
Общество

"Очень жду новую "Игру престолов" Александр Самедов рассказал о пристрастиях в музыке и кино

Полузащитник "Крыльев Советов" признался, что может послушать и Муслима Магомаева, и Джа Калиба
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александр Самедов рассказал о своих цифровых пристрастияхАлександр Самедов рассказал о своих цифровых пристрастиях
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Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал фанатам о своих любимых сериалах и музыкальных пристрастиях. Он признался, что с нетерпением ждет новых серий "Игры престолов".

- Посмотрел недавно "Домашний арест", сейчас вторую серию смотрю "Гетти" - это семья известная в Америке, про них сняли сериал. Если говорить про кино, то суперский фильм. "Зеленая миля", часто смотрю "Проклятый остров" и "Гладиатор", - рассказал Александр в интервью клубному ТВ.

Говоря о музыкальных вкусах, Александр поведал, что часто слушает олдскульный реп, вроде Тупака. В плейлисте у него есть Муслим Магомаев и Джа Калиб.

- Чаще всего я по телефону разговариваю с женой, особенно, когда нахожусь на сборах. Вот среди последних смс - сообщение от фотографа сборной России. Он был на дне рождения дочки в моем ресторане, написал и поблагодаил, - поделился Александр.

Напомним, ветеран сборной России до конца сезона находится в аренде в "Крыльях". Самедов рассказывал, что согласился на трансфер потому, что очень уважает тренера команды Миодрага Божовича.

САМЕДОВ НА СВЯЗИ ЧТО В ТЕЛЕФОНЕ ПОЛУЗАЩИТНИКА КРЫЛЬЕВ ?.Новый выпуск рубрики на официальном канале Крыльев Советов ! В этот раз обо всём интересном, что есть в личном смартфоне, рассказал полузащитник Александр Самедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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