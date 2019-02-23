В Самаре на Аэродромной нашли очередную снежную глыбу-убийцу

23 Февр. 22:34 2019-02-23T22:34:00+03:00

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Жители Самары поделились фото еще одной затаившейся сосульки - убийцы, которая висит на крыше дома на ул. Аэродромной. Напомним, что 21 февраля глыба с крыши дома №18 на Аэродромной уже рухнула на подростка, он оказался в больнице с переломом позвоночника. И вот теперь история может повториться.

- Аккурат под этой льдиной протоптана пешеходная дорожка, люди идут и не смотрят наверх. Неужели одной трагедии мало, - вопрошает автор фото.

Комментаторы посоветовали ему самостоятельно натянуть ленточки, оградив опасный участок. Правда, это не всегда помогает, так как часто обойти "нехорошее место" просто негде. Горожане сразу накидали в комментарии множество адресов, где также не почищено. Администрация Самары обещала усилить контроль над работой УК по уборке крыш от снега и сосулек, но пока дело не сильно сдвинулось.

Снежная угроза сверху: в Самаре от лавин с домов страдают и гибнут люди, рушатся целые крыши 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU