2019-02-23T22:34:00+03:00
Общество

В Самаре на Аэродромной нашли очередную снежную глыбу-убийцу

Она свисает с крыши прямо над пешеходной тропинкой
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Вот такая сосулька грозит людямВот такая сосулька грозит людям
Изменить размер текста:

Жители Самары поделились фото еще одной затаившейся сосульки - убийцы, которая висит на крыше дома на ул. Аэродромной. Напомним, что 21 февраля глыба с крыши дома №18 на Аэродромной уже рухнула на подростка, он оказался в больнице с переломом позвоночника. И вот теперь история может повториться.

- Аккурат под этой льдиной протоптана пешеходная дорожка, люди идут и не смотрят наверх. Неужели одной трагедии мало, - вопрошает автор фото.

Комментаторы посоветовали ему самостоятельно натянуть ленточки, оградив опасный участок. Правда, это не всегда помогает, так как часто обойти "нехорошее место" просто негде. Горожане сразу накидали в комментарии множество адресов, где также не почищено. Администрация Самары обещала усилить контроль над работой УК по уборке крыш от снега и сосулек, но пока дело не сильно сдвинулось.

Снежная угроза сверху: в Самаре от лавин с домов страдают и гибнут люди, рушатся целые крыши

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Очень жду новую "Игру престолов" Александр Самедов рассказал о пристрастиях в музыке и кино
Полежит до весны? Крышу на Кировском рынке, обвалившуюся под тяжестью снега, не стали возвращать на место
"Вот и отметил праздник": в Тольятти мужчина разбился, упав с 18 этажа
"Трамваев-то хватает...": в ТТУ Самары объяснили, почему утром трудно уехать по 4, 20 и 23 маршрутам
В Самарскую область в начале недели вернется морозная погода
"Мой день 8 марта?" Военнослужащая из Самары возмутилась, что в магазинах с 23 февраля поздравляют только мужчин
Больных все меньше: в Самаре падает число пациентов с ОРВИ и гриппом
Праздник не для всех: в Самаре все выходные будут чистить дворы
Полузащитник самарских "Крыльев" Джано Ананидзе перечислил деньги на лечение юной грузинской футболистки
Двое многодетных военных в Самарской области получили по 10 млн рублей на покупку жилья
"Крылья" заменили травмированного Мияйловича футболистом из Ганы Мохаммедом Рабиу
В Октябрьске у женщины, переходившей дорогу на красный, нашли наркотики
В Тольятти юбилею АвтоВАЗа посвятят лыжный марафон
В Самаре пенсионерка погибла под колесами мусоровоза, выбрасывая отходы
В Самаре пропала женщина в бордовой куртке
Да будет смех: в городе прошел 14-ый фестиваль Официальной Лиги КВН "Самара"
Провокация или беспредел: в Сызрани разбираются в странной истории с похищением собаки
В Самаре можно будет примерить современное пожарно-спасательное снаряжение
Зимняя трансферная кампания закрыта: шесть игроков пополнили основной состав ФК "Крыльев Советов"
Житель Чапаевска убил знакомого ударом ножа в сердце из-за спора о службе в армии
"Это розыгрыш!": следователи рассказали о видео с похищением парня в Самаре
В Самаре пройдет Samara Marketing Forum
Самарцы стали вдвое больше пользоваться мобильным приложением "Госуслуги"