В Тольятти приедет заслуженный артист России Василий Мищенко
Тольяттинский драматический театр «Колесо» приглашает на премьеру. 6 марта в 19.00 зрителям представят спектакль «В ожидании чуда» в постановке Олега Скивко. Спектакль состоится в рамках проекта «Театр ради театра».
- Показ будет представлен театральным клубом «Лига премьер», члены которого известные люди Тольятти. Это руководители, бизнесмены, члены попечительского и наблюдательного советов театра «Колесо». Проект существует более 6 лет и за это время помог состояться многим премьерам в театре «Колесо», - пояснили в театре.
По доброй традиции весь доход от продажи билетов направят на постановку нового спектакля театра «Колесо».
Эксклюзив этого года - участие в проекте столичной звезды - заслуженного артиста России Василия Мищенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU