2019-02-24T08:49:54+03:00
Звезды

В Тольятти приедет заслуженный артист России Василий Мищенко

Он примет участие в премьера спектакля «В ожидании чуда» от театра «Колесо».
Евгения ВАСИНА
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Фото: театр "Колесо"Фото: театр "Колесо"
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Тольяттинский драматический театр «Колесо» приглашает на премьеру. 6 марта в 19.00 зрителям представят спектакль «В ожидании чуда» в постановке Олега Скивко. Спектакль состоится в рамках проекта «Театр ради театра».

- Показ будет представлен театральным клубом «Лига премьер», члены которого известные люди Тольятти. Это руководители, бизнесмены, члены попечительского и наблюдательного советов театра «Колесо». Проект существует более 6 лет и за это время помог состояться многим премьерам в театре «Колесо», - пояснили в театре.

По доброй традиции весь доход от продажи билетов направят на постановку нового спектакля театра «Колесо».

Эксклюзив этого года - участие в проекте столичной звезды - заслуженного артиста России Василия Мищенко.

Эту постановку можно будет увидеть всего один раз можно будет увидеть всего один раз. В центре комедии-притчи – люди, пришедшие к целителю за помощью. Страждущие ждут, а доктора все нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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