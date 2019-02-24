Ночной пожар в Сызрани: квартиру в пятиэтажке тушили тридцать пожарных

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-24T09:34:11+03:00

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Непокойной выдалась ночь с 23 на 24 февраля для жителей дома №3 на улице Баженова в Сызрани. Около трех часов ночи, в одной из квартир многоквартирного дома начался пожар.

- Сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило в 2:44. На место возгорания отправились тридцать человек личного состава и 10 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. В результате ЧП были спасены 13 человек, - сообщили в областном МЧС.

По предварительным данным в квартире загорелись домашние вещи. Известно об одном пострадавшем, это 41-летний мужчина. Ликвидировать возгорание удалось в 3:16. Что стало причиной ЧП, а какой ущерб нанес пожар, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU