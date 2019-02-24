2019-02-24T09:34:11+03:00
Происшествия

Ночной пожар в Сызрани: квартиру в пятиэтажке тушили тридцать пожарных

Известно об одном пострадавшем, 13 человек удалось спасти
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Пожар начался глубокой ночьюПожар начался глубокой ночьюФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Непокойной выдалась ночь с 23 на 24 февраля для жителей дома №3 на улице Баженова в Сызрани. Около трех часов ночи, в одной из квартир многоквартирного дома начался пожар.

- Сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило в 2:44. На место возгорания отправились тридцать человек личного состава и 10 единиц техники. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. В результате ЧП были спасены 13 человек, - сообщили в областном МЧС.

По предварительным данным в квартире загорелись домашние вещи. Известно об одном пострадавшем, это 41-летний мужчина. Ликвидировать возгорание удалось в 3:16. Что стало причиной ЧП, а какой ущерб нанес пожар, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поздравление из космоса: Самарский космонавт Олег Кононенко поздравляет россиян с Днем защитника Отечества
Он чуть не устроил серьёзное ДТП: в Самаре задержали неадекватного водителя
В Самаре ищут водителя белого ВАЗ 2114, который сбил людей на Московском шоссе
В Самаре задержали 16-летнего угонщика
Живые скульптуры, танцы и улыбки: в Самаре проходит зимний фестиваль "Пластилиновый дождь"
Прятали наркотики в трубу и фотографировали тайники: в Тольятти задержали двух наркосбытчиков
В Тольятти приедет заслуженный артист России Василий Мищенко
В Самаре на Аэродромной нашли очередную снежную глыбу-убийцу
"Очень жду новую "Игру престолов" Александр Самедов рассказал о пристрастиях в музыке и кино
Полежит до весны? Крышу на Кировском рынке, обвалившуюся под тяжестью снега, не стали возвращать на место
"Вот и отметил праздник": в Тольятти мужчина разбился, упав с 18 этажа