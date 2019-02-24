В Самаре ищут водителя белого ВАЗ 2114, который сбил людей на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-24T11:23:48+03:00

После наезда на пешеходов, водитель скрылся.

Изменить размер текста: A A

В ночь с 23 на 24 февраля неизвестный водитель сбил пешеходов в Самаре. ДТП произошло примерно в 23 часа. Водитель белого ВАЗ 2114 «летел» по Московскому шоссе. В районе улице Жигулевская, под колесами отечественной легковушке оказались люди.

- Виновник скрылся с места, - сообщили активисты «Ночного патруля». – Обращаемся к свидетелям происшествие с просьбой сообщить любую известную информацию. Конфиденциальность гарантируется.

Известно, что свидетели аварии пытались проследить за виновником ДТП, однако ему удалось скрыться в районе ТЦ «Самолет». Удалось лишь частично записать номер авто.

Если вы стали свидетелем этой аварии, информацию можно сообщить по телефону: 275-51-11 или в ПОЛК ДПС: +7 (846) 951-91-21.

ИСТОЧНИК KP.RU