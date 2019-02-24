Он чуть не устроил серьёзное ДТП: в Самаре задержали неадекватного водителя

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-24T11:44:46+03:00

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Насыщенной выдалась ночь с 23 по 24 февраля для активистов ночного патруля. Сначала поступило сообщение о водителе, сбившем пешеходов на Московском шоссе, а затем об неадекватном автомобилисте в районе Зубчаниновки.

- Ребята обратили внимание на неадекватного водителя, который чуть не устроил серьезное ДТП на мосту Ракитовское шоссе, в районе завода «Кока Кола». Информацию принял экипаж 3 роты Полка ДПС по Самаре, который и задержал нарушителя. От медицинского освидетельствования водитель отказался, - сообщили активисты «Ночного патруля».

По предварительной версии водитель Лады Гранты, по вине которой чуть не случилась авария, был сильно пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU