2019-02-24T12:05:17+03:00
Общество

Поздравление из космоса: Самарский космонавт Олег Кононенко поздравляет россиян с Днем защитника Отечества

Своё обращение он записал на борту Международной космической станции
Евгения ВАСИНА
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Видео было записано на борту МКСВидео было записано на борту МКС
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Настоящее космическое поздравлении получили Россияне в День защитника отечества. Поздравительную видео-открытку для них записал командир экспедиции МКС-58, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.

Как раз сейчас он находится на международной космической станции.

- Дорогие друзья, я хочу поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества. Этот день символизирует самые важные составляющие мужского характера: силу, благородство, честь и достоинство, - обратился к соотечественникам космонавт. - Все мы знаем, как важны эти качества, однако, самое важно, что моет и должно быть на нашей планете, это мир и счастье наших близких. Давайте беречь их и весь этот хрупкий мир. Мужчины, отцы, сыновья, братья – будьте счастливы, здоровы, отважны и уверены в себе и передавайте эти качества следующим поколениям. С праздником!

Напомним, экспедиция МКС-58 началась в декабре 2018 года. Завершается экспедиция в июне 2019 года.

День защитника Отечества. Поздравление с борта МКС.Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко поздравляет с Днем защитника Отечества с борта Международной космической станции

ИСТОЧНИК KP.RU

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