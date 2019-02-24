«Спасибо и низкий поклон медикам»: врачи спасли жительницу Сызрани, родившую богатыря

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-24T17:41:34+03:00

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Молодую жительницу Сызрани Екатерину со схватками привезли в сызранский роддом утром 3 февраля. Это были первые роды женщины, а размеры малыша оказались прям-таки богатырские. После родов у женщины возникло кровотечение, она потеряла много крови. За жизнь Екатерины боролись врачи. К счастью и молодая мама, и малыш выжили и чувствуют себя хорошо. Чтобы поблагодарить медиков за спасение женщина обратилась в местные СМИ.

- Огромное спасибо и низкий поклон прекрасному человеку и доктору от бога Азамату Муктаровичу Шиналиеву. Это настоящий профессионал. Он и роды принимал, и швы накладывал, и системы ставил одну за другой. Он буквально спас меня. Мне очень повезло что мой сын появился на свет в его смену, - Передает слова счастливой мамы КТВ-Луч.

Также женщина поблагодарила акушерку Тамару Кудряшову и всех медиков, которые помогали ей в тот день.

Мальчик родился здоровым, с почти богатырским весом в 4,790 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU