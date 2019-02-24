Фигуристы из Самарской области стали призерами международных соревнований Open Ice Mall Cup 2019

СЕГОДНЯ 15:54 2019-02-24T15:56:06+03:00

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С 20 по 23 февраля в израильском городе Эйлат прошли ежегодные международные соревнования по фигурному катанию Open Ice Mall Cup 2019. По традиции в состязании участвовали как опытные спортсмены, так и начинающие во всех дисциплинах.

В соревнованиях по танцам на льду в числе лучших оказались тольяттинцы Софья Евдокимова и Егор Базин. Они завоевали серебро, уступив лишь украинскому дуэту Александре Назаровой и Максиму Никитину.

Сразу после награждения Егор Базин поделился фотографией с соревнований. На снимки наши спортсмены с медалями и цветами.

- Посоревновались в экстремальных условиях, - подписал снимок Егор.

- Шикарная программа! Удачи вам на чемпионате мира, - тут же прокомментировали фотографию подписчики.

bugs_bazin Фигуристы из Самарской области стали призерами международных соревнований

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ИСТОЧНИК KP.RU