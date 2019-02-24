2019-02-24T16:44:23+03:00
Общество

Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин отметил 94-ый День рождения

Праздник он встречал в кругу семьи
Евгения ВАСИНА
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Фото: Департамент информационной политики СамарыФото: Департамент информационной политики Самары
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Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович Чудайкин даже выйдя на пенсию ведет активную социальную жизнь. С 1987 года он председатель Совета Кировской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Самары. Сегодня, 24 февраля Владимир Иванович отмечает свой 94-ый День рождения.

Он родился в деревне Поповка Темниковского района Мордовии. Работал на Куйбышевском авиационном заводе. Во время войны у сотрудников завода была бронь, их на фронт не отправляли. Но в 1944 году Владимир Иванович хитрости все-таки попал на фронт.

Он оказался в составе 23-й танковой бригады, служил командиром орудия. Сержант Чудайкин отличился в ходе взятия Рейхстага. В боях за Берлин был ранен. 31 мая 1945 года получил звание Героя Советского Союза. Служил в действующей армии до 1950 года. В отставку вышел в звании капитана.

А затем около 40 лет работал на самарском металлургическом заводе. Его имя носит школа № 150 в Самаре. Владимир Чудайкин является почетным гражданином Самарской области.

Свой очередной День рождения он отметил в кругу семьи. Редакция «КП-Самара» присоединяется к поздравлениям и желает крепкого здоровья и долгих лет жизни Владимиру Чудайкину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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