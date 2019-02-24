Самарцы могут написать диктант на французском языке и выиграть поездку во Францию

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-24T20:38:52+03:00

Быть может это ваш шанс ? Фото: "КП" Архив

Альянс Франсез Самара и Французский институт в России приглашают принять участие в конкурсе «Федеральный диктант-2019»

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Юным самарцам, увлекающимся французским языком предлагают включиться в борьбу за поездку во Францию. Чтобы отправится в культурно-лингвистическую стажировку на две недели придется стать победителем конкурса «Федеральный диктант-2019».

- В диктанте могут участвовать кандидаты в возрасте от 18 до 25 лет. На данный конкурс не могут записаться студенты, которые обучаются по специальности «Французский язык» (будущие переводчики и преподаватели французского языка). Диктант будет организован в 2 этапа. Первый этап состоится в Самара 1 марта в 16.00, - рассказали в Альянс Франсез Самара.

Чтобы стать участником конкурса следует выслать заполненную заявку на адрес culture-samara@afrus.ru до 27 февраля с темой письма «Диктант 2019». Автор лучшей работы по результатам первого этапа будет направлен в Москву для участия во втором этапе.

Второй федеральный этап конкурса состоится 21 марта в Посольстве Франции в Москве. 10 лучших работ конкурсантов федерального диктанта наградят двухнедельной поездкой во Францию.

ИСТОЧНИК KP.RU