До весны без электричества: самарцы остались без света из-за текущей крыши

СЕГОДНЯ 19:56 2019-02-24T19:56:32+03:00

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Самарцы продолжают жаловаться на текущие крыши. На этот раз из-за «дождя в доме» без электричества остались жители дома №36 на улице Воронежской. Как отмечают жители, их двухэтажку уже пятый год заливают талые воды, но УК решать эту проблему даже не пыталась. И жители обратились к активистам «Гражданского патруля».

- Две недели с крыши просто льет, даже не капает, заливает всю квартиру и подъезд. Очень много написано жалоб и заявлений на чистку крыши и ремонт кровли, в том числе в ГЖИ и прокуратуру, но без результата. Живем как в Каменном веке, в сырости и без света, потому что есть угроза замыкания, - пожаловалась общественникам жительницы дома Марина Герасимова.

Общественники уже обратились в прокуратуру по факту бездействия управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU