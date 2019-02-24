2019-02-24T21:00:50+03:00
Общество

В управляющих компаниях Самары пройдут крупные проверки

К проверочным мероприятиям намерены привлечь и общественников
Евгения ВАСИНА
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Ждем, начала проверокЖдем, начала проверокФото: Архив "КП"
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В первом полугодии 2019 года В Самаре внимательно проверят работу управляющих компаний. Об этом и других проблемах сферы ЖКХ шла речь на минувшем совместном заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, а также комитета по содействию реформированию и модернизации ЖКХ при Торгово-промышленной палате Самарской области.

В Самаре регулярно проводятся прокурорские проверки по обращениям жильцов о предполагаемом нецелевом расходовании управляющими компаниями уплаченных денег, а теперь грядет большая проверка всех УК города.

- На первое полугодие текущего года запланирована большая проверка всех управляющих организаций, их деятельности, в том числе, по проведению работ по текущему ремонту. Прокурорам городов и районов уже направлены соответствующие поручения», – сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Самарской области Максим Чепухов.

Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских в свою очередь заметил, что к там проверкам хорошо бы привлекать и общественников. Представитель прокуратуры пообещал, что так и будет.

- Крупных проверок давно не проводилось, и управляющие компании несколько расслабились, – заметил Виктор Часовских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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