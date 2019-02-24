Сыграли вничью с чемпионом Казахстана: «Крылья» закончили сборы в Турции
Последний матч они играли с «Астаной»
Следующий матч "Крылья" проведут 2 марта на стадионе "Локомотив"Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:
В воскресенье, 24 февраля «Крылья Советов» провели заключительный контрольный матч на сборе в Турции. На поле самарские футболисты встретились с чемпионом Казахстана, командой «Астана». Эта игра прошла на встречных курсах, но обошлась без забитых мячей. Итог встречи ничья – 0:0. Этой игрой наша команда завершила игровую программу сбора.
- Всего в это межсезонье самарцы провели 10 матчей и ни в одном не уступили. До 1 марта «Крылья» продолжат тренироваться в Турции, после чего вылетят в Москву на матч 18-го тура РПЛ, в котором сыграют с «Локомотивом», - отметили в пресс-службе самарского клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU