2019-02-24T21:29:47+03:00
Происшествия

В Самаре пьяный таксист застрял во дворе

После непродолжительной погони мужчину задержали
Евгения ВАСИНА
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Фото: "Ночной патруль Самара"Фото: "Ночной патруль Самара"
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Минувшей ночь, с 23 на 24 февраля, активисты «Ночного патруля» помогли задержать пьяного таксиста. Сообщение о странном водители поступило от неравнодушных самарцев.

- Граждане сообщили, что нарушитель катался по двору на автомобиле Рено Логан с надписью на заднем стекле «Самара Такси». Машина застряла в одном из дворов. Спустя какое-то время ее всё-таки откопали, но вместо того, чтобы закрыть автомобиль и оставить до утра, наш «герой» решил, что нужно ехать гулять дальше, - рассказали о случившемся активисты «Ночного патруля».

После короткой погони нарушителя задержали сотрудники 5 роты ДПС. За рулет оказался 20-летний таксист. От медицинского освидетельствования он отказался.

Мужчины пытался выручить друг, но без успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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