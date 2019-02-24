В Тольятти ищут водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал

СЕГОДНЯ 21:46 2019-02-24T22:07:36+03:00

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В Тольятти ищут свидетелей ДТП на проспекте Степана Разина. Там в районе дома № 57 неизвестный водитель сбил ребенка и, не оказав ему помощи, уехал. Авария произошла примерно в 15:30 24 февраля, 14-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Предположительно наезд совершил водитель автомобиля Гранта (хэтчбек), цвет устанавливается.

Свидетелей происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией, просят обратиться в отдел ГИБДД У МВД России по Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61 или по адресу: Тольятти, ул. Льва Толстого,39, кабинет № 14, rozisk-tlt@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU