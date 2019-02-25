2019-02-25T08:22:55+03:00
Спорт

ХК «Лада» из Тольятти на выезде уступил «Рязани» со счетом 5:3

Несмотря на хороший старт, тольяттинской команде не удалось обыграть противника
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В воскресенье, 24 февраля, в Рязани прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным одноименным клубом и тольяттинской командой «Лада». К сожалению, выездная игра прошла не очень удачно для тольяттинцев. Они уступили хозяевам поля со счетом 5:3.

Счет в матче был открыт уже на первой минуте. У «Лады» отличился Артурс Озолиньш. А через две минуты хоккеисты «Рязани» сравняли счет. На 10 минуте тольяттинцы благодаря Евгению Курбатову снова вырвались вперед, но надолго удержать свое преимущество не смогли. В начале 14 минуте в ворота тольяттинской команды забросил шайбу Карпов. Он же повторил свой успех еще через две минуты. Во втором тайме хоккеисты «Лады» голами не отметились, а вот их противник забил одну шайбу. В самом начале третьего периода тольяттинцы пропустили пятую по счету шайбу. На 52 минуте матча Сергею Лапину удалось сократить счет до 5:3, но переломить ход игры тольяттинской команде так и не удалось.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, соперником «Лады» по первому раунду плей-офф станет «Сокол» из Красноярска. Первые два матча серии пройдут в Тольятти 28 февраля и 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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