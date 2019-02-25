В Самарской области задержали серийных похитителей мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-25T12:37:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях к полицейским Кинельского района обратились управляющие компании, которые обслуживают различные сельские поселения. Они рассказали, что у них начали пропадать мусорные контейнеры. Всего неизвестные преступники украли 17 контейнеров на сумму 79540 рублей.

- Было установлено, что контейнеры похищают двое молодых людей 26-ти и 21-го года - жителей поселка Смышляевка Волжского района. Они вывозили имущество УК на машине. Полицейские задержали парней по месту жительства, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Молодые люди сознались в содеянном и рассказали, что сдавали мусорные контейнеры в пункт приема металла, а вырученные деньги тратили на личные нужды. В отношении них возбудили у головное дело по статье «Кража». Парням грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU