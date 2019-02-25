Хоккеисты ЦСК ВВС в гостях обыграли ХК «Буран»

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-25T08:59:04+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, в Воронеже прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным клубом «Буран» и ХК ЦСК ВВС из Самары. Победа в этой игре досталась «летчикам». Они обыграли хозяев поля со счетом 3:5.

В первом периоде ни одна из команд голами не отметилась. Зато во второй двадцатиминутке начали забивать самарские хоккеисты. Сначала отличился Угольников, потом Булатов, затем Сыромятников. Серию голов прервал игрок «Бурана» Сидляров. Однако сразу после этого вновь забили самарцы. Автором гола стал Разумняк.

В третьем периоде «летчики» забросили пятую по счету шайбу. Отличился Шафигуллин. После этого самарцы пропустили две шайбы. Большего воронежская команда добиться не смогла. В итоге матч завершился победой самарской команды со счетом 3:5.

ИСТОЧНИК KP.RU