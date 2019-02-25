2019-02-25T09:17:35+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» в Самаре уступила лидеру Суперлиги «Зениту-Казань»

Команде из Новокуйбышевска удалось обойти соперника только в одном сете
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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В воскресенье, 24 февраля, в Самаре прошел матч Суперлиги по волейболу между новокуйбышевской командой «Нова» и лидером чемпионата ВК «Зенит-Казань».

За всю игру команде из Самарской области удалось обойти соперника только один раз — в третьей партии (26:24). Все остальные сеты «Нова», к сожалению, проиграла. Так, в первом сете она уступила со счетом 13:25, во втором — 31:33, а в последнем — 17:25. В итоге матч завершился со счетом 1:3 в пользу казанской команды.

- Мы старались, как могли, завязать на площадке бой. В первой партии не получилось, но это прежде всего психологический момент. Во второй партии нам удалось достучаться до ребят. Я доволен этой игрой. В принципе получились две неплохие партии. К сожалению, ошибки нам не дали дойти до конца, - прокомментировал матч главный тренер «Новы» Александр Горбатков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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