В Самаре построят 22-этажный дом с квартирами для детей-сирот
В Куйбышевском районе Самары построят новую высотку. Возведением 22-этажного жилого дома займется ООО «Поволжская строительная компания».
- Ранее эта компания занималась завершением возведения долгостроя на улице Владимирской, а теперь она планирует построить дом на улице Белорусской, - рассказали депутаты городской думы Самары на выездном совещании.
Что делать, если вы решили стать приемными родителями
Предполагается, что в новом доме будет 570 квартир. Часть из них — 88 квартир — планируется отдать детям-сиротам. В настоящее время депутаты разбираются в ситуации по поводу выдачи либо отклонения разрешения на строительство. В ближайшее время застройщик предоставит им необходимые документы, которые будут рассмотрены на комитете по строительству в гордуме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Им открывают туалет два раза в день»: как дети живут в детских домах и почему это – другая реальность (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU