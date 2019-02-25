2019-02-25T10:20:25+03:00
Общество

В Самаре построят 22-этажный дом с квартирами для детей-сирот

Высотку хотят возвести на улице Белорусской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: дума СамарыФото: дума Самары
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В Куйбышевском районе Самары построят новую высотку. Возведением 22-этажного жилого дома займется ООО «Поволжская строительная компания».

- Ранее эта компания занималась завершением возведения долгостроя на улице Владимирской, а теперь она планирует построить дом на улице Белорусской, - рассказали депутаты городской думы Самары на выездном совещании.

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Предполагается, что в новом доме будет 570 квартир. Часть из них — 88 квартир — планируется отдать детям-сиротам. В настоящее время депутаты разбираются в ситуации по поводу выдачи либо отклонения разрешения на строительство. В ближайшее время застройщик предоставит им необходимые документы, которые будут рассмотрены на комитете по строительству в гордуме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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