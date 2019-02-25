В Самаре построят 22-этажный дом с квартирами для детей-сирот

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-25T10:20:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Куйбышевском районе Самары построят новую высотку. Возведением 22-этажного жилого дома займется ООО «Поволжская строительная компания».

- Ранее эта компания занималась завершением возведения долгостроя на улице Владимирской, а теперь она планирует построить дом на улице Белорусской, - рассказали депутаты городской думы Самары на выездном совещании.

Что делать, если вы решили стать приемными родителями 00:00 00:00

Предполагается, что в новом доме будет 570 квартир. Часть из них — 88 квартир — планируется отдать детям-сиротам. В настоящее время депутаты разбираются в ситуации по поводу выдачи либо отклонения разрешения на строительство. В ближайшее время застройщик предоставит им необходимые документы, которые будут рассмотрены на комитете по строительству в гордуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Им открывают туалет два раза в день»: как дети живут в детских домах и почему это – другая реальность (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU