В Чапаевске пенсионерка попалась на продаже «синтетики»
В Чапаевске в ближайшее время предстанет перед судом 61-летняя местная жительница, которая обвиняется в незаконном сбыте синтетических наркотиков.
- Пенсионерка три раза сбывала наркотики своему знакомому. Еще один раз довести свой умысел до конца ей не удалось. Действовала женщина всегда по одной схеме: созванивалась с покупателем, обсуждала массу и стоимость наркотика, а затем назначала место, где в дальнейшем передавала товар, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
В доме у пенсионерки правоохранители нашли три свертка с наркотиками, которые она планировала сбыть. Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU