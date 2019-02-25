В Чапаевске пенсионерка попалась на продаже «синтетики»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-25T10:09:40+03:00

Женщина может сесть в колонию на 20 лет

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В Чапаевске в ближайшее время предстанет перед судом 61-летняя местная жительница, которая обвиняется в незаконном сбыте синтетических наркотиков.

- Пенсионерка три раза сбывала наркотики своему знакомому. Еще один раз довести свой умысел до конца ей не удалось. Действовала женщина всегда по одной схеме: созванивалась с покупателем, обсуждала массу и стоимость наркотика, а затем назначала место, где в дальнейшем передавала товар, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

В доме у пенсионерки правоохранители нашли три свертка с наркотиками, которые она планировала сбыть. Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU