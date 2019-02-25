«Мега-Лада» стала чемпионом России по мотогонкам на льду

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-25T10:25:57+03:00

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Тольяттинские гонщики из команды «Мега-Лада» стали чемпионами России по мотогонкам на льду. 8 этап командного чемпионата страны прошел 23-24 февраля в Тольятти на СТК имени Анатолия Степанова.

- Победу в гонке одержали ледовые гладиаторы из СК «Мега-Лада». Даниил Иванов, Игорь Кононов, Никита Толокнов, Евгений Сайдуллин и Игорь Сайдуллин набрали в воскресенье 39 очков. Вторыми в финальной встрече чемпионата стали представители команды «ЦТВС ДОСААФ Свердловской области», набравшие 29 очков. Судьбу третьего места в 8-м этапе КЧР-2019 решали в дополнительном заезде Дмитрий Колтаков из «Торпедо-ШААЗ» и Динар Валеев из «Башкортостан – АНО ЦТВС им. Г. Кадырова» - обе команды набрали 24 февраля по 26 очков, - рассказали в «Мега-Ладе».

Две победы подряд на домашнем треке позволили тольяттинской команде взять «золото» Суперлиги в шестой раз. «Серебро» досталось представителям Уфы, а «бронза» - каменцам.

ИСТОЧНИК KP.RU