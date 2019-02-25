Небо разукрасили яркие кайты: в Тольятти прошел этап Кубка мира по сноукайтингу

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-25T10:33:12+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, в Тольятти завершился этап Кубка мира по сноукайтингу SNOW KITE WORLD CUP IKA-2019, а также легендарный марафон «Жигулевское море». В этот день небо разукрасили 145 разноцветных кайтов — больших управляемых воздушных змеев.

- Тольятти является базой для развития парусного спорта в нашей губернии. Сама природа создала здесь такую арену, что невозможно не проводить здесь парусные соревнования мирового уровня. На этих соревнованиях мы показали не только высокий рейтинг наших спортсменов, но и хороший уровень организации, - поделился министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Мастера лыж и сноуборда соревновались в дисциплинах «Курс-рейс», «Фристайл» и «Марафон». Медали соревнований достались спортсменам из Екатеринбурга, Челябинска, Петрозаводска, Коломны, Новосибирска и Москвы. Всего в заездах этапа Кубка мира и марафона «Жигулевское море» в Тольятти участие приняли 145 спортсменов из 34 городов России и Украины, в том числе 23 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU