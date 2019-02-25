Самарец продает антикварный перстень конца XIX века

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-25T12:38:45+03:00

За свое украшение мужчина запросил 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Житель Самары разместил в интернете объявление о продаже антикварного кольца. Украшение было сделано в Российской империи в конце XIX века. За него самарец хочет выручить 200 тысяч рублей.

- Продается старинный перстень с изумрудом. Сделан из серебра 84 пробы. Изумруд натуральный: 5,45 карата. Есть экспертное заключение, - говорится в объявлении.

По словам мужчины, он готов при желании покупателей провести дополнительные проверки. А вот торг он просит не предлагать.

ИСТОЧНИК KP.RU