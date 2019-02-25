Самарец продает антикварный перстень конца XIX века
За свое украшение мужчина запросил 200 тысяч рублей
Фото: youla.ru
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Житель Самары разместил в интернете объявление о продаже антикварного кольца. Украшение было сделано в Российской империи в конце XIX века. За него самарец хочет выручить 200 тысяч рублей.
- Продается старинный перстень с изумрудом. Сделан из серебра 84 пробы. Изумруд натуральный: 5,45 карата. Есть экспертное заключение, - говорится в объявлении.
По словам мужчины, он готов при желании покупателей провести дополнительные проверки. А вот торг он просит не предлагать.
ИСТОЧНИК KP.RU