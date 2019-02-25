В Самарской области виновник ДТП возместил 70 тысяч рублей сбитому пешеходу только после вмешательства приставов
Мужчина не стал откладывать в долгий ящик выплату долга
Фото: УФССП по Самарской области
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В Безенчукском районе приставы помогли взыскать с виновника ДТП, в котором пострадал пешеход, моральный вред в 70 тысяч рублей.
- Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении должника. Мужчину предупредили, что, если он не выплатит долг и исполнительский сбор, то ему может грозить административная ответственность, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Мужчина, испугавшись, что на него наложат какие-нибудь запреты, сразу же поспешил оплатить долг. После этого исполнительное производство было окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU