В Самарской области виновник ДТП возместил 70 тысяч рублей сбитому пешеходу только после вмешательства приставов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-25T10:59:21+03:00

Мужчина не стал откладывать в долгий ящик выплату долга

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В Безенчукском районе приставы помогли взыскать с виновника ДТП, в котором пострадал пешеход, моральный вред в 70 тысяч рублей.

- Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении должника. Мужчину предупредили, что, если он не выплатит долг и исполнительский сбор, то ему может грозить административная ответственность, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Мужчина, испугавшись, что на него наложат какие-нибудь запреты, сразу же поспешил оплатить долг. После этого исполнительное производство было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU