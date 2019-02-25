Самарчанок приглашают незабываемо и с пользой для себя провести 8 марта

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-25T11:14:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Мега-девичник, объединивший в себе все любимые занятия девушек, в Международный день задумала провести школа Макияжа Trend Cosmetics. Women's day обещает быть насыщенным и полезным.

Празднечно-обучающая программа стартует в 11 часов. Как отметили организаторы, сначала девушек научат делать макияж. Мастер-класс проведет визажист Анна Красенкова. Затем стилист по прическам Лидия Калинкина покажет, как быстро собрать стильную причёску. Завершат образ шикарный наряды от сервиса проката платьев Beauty Woman.Ну и, конечно, не обойдется девичник без фотографа. Великолепные образы окажутся в объективе Саши Расторгуевой.

И это далеко не все сюрпризы, которые организаторы приготовили для прекрасных дам.

Место проведения «девичника»: ТЦ Аквариум, 2 этаж, офис 224

Стоимость участия 6 000, возможно в формате подарочного сертификата. Подробности по телефону 277-111-7 или в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU