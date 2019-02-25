В Самарской области средняя зарплата выросла до 40,6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-25T11:19:11+03:00

По сравнению с концом 2017 года зарплаты в регионе выросли на 9% Фото: Архив "КП"

Больше всего в регионе зарабатывают финансисты и страховщики

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Среднемесячная заработная плата жителей Самарской области по итогам декабря 2018 года составила 40651 рубль. По данным Самарастата, этот показатель по сравнению с концом 2017 года вырос на 9%.

- Больше всего в регионе зарабатывают работники финансовой и страховой сфер — 112327 рублей. На втором месте оказались сотрудники, которые занимаются производством компьютеров, электронных и оптических изделий. В конце 2018 года их средняя зарплата составила 79988 рублей. Замыкают тройку лидеров самарцы, занятые в воздушной и космической деятельности. Их средняя зарплата составила 74232 рубля, - сообщили аналитики Самарстата.

Меньше всего в Самарской области зарабатывают швеи, плотники и те, кто занимаются производством текстиля. Их ежемесячная зарплата не превышает 17 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU