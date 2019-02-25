В Самаре водитель Daewoo сбил на «зебре» женщину

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-25T11:54:04+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, примерно в 9:50 в Кировском районе произошло ДТП с участием пешехода. Там на улице Стара-Загора иномарка сбила 48-летнюю женщину.

- 61-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался по улице Стара-Загора в направлении улицы Алма-Атинской. В пути следования он не пропустил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося женщина получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU