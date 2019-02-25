Жителя Самарской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсети

СЕГОДНЯ 12:17 2019-02-25T12:17:06+03:00

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Богатовский районный суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, который обвинялся в призывах к экстремизму в соцсетях.

- Молодой человек размещал на своей странице в соцсети «Вконтакте» материалы, которые были направлены на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU