Жителя Самарской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсети
Молодому человеку придется заплатить государству 100 тысяч рублей
Экстремистские посты в соцсетях размещал житель Богатовского районаФото: Архив "КП"
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Богатовский районный суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, который обвинялся в призывах к экстремизму в соцсетях.
- Молодой человек размещал на своей странице в соцсети «Вконтакте» материалы, которые были направлены на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку, а также содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности, - сообщили в УФСБ по Самарской области.
Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU