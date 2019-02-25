В Самаре коммунальщики обнародовали «позорный» список должников за холодную воду

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-25T13:26:26+03:00

В список должников попали люди с долгом в более чем 5 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В число злостных неплательщиков на данный момент входят почти 28 тысяч абонентов

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В Самаре с каждым днем появляется все больше должников за холодную воду. Так, сейчас число злостных неплательщиков составляет 27858 человек. Кроме того, в список крупнейших должников компании «РКС-Самара» входят 50 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

- Мы обновили списки должников, опубликованные на сайте компании. Огласка имен должников является хорошим способом воздействия на злостных неплательщиков. Мы публикуем названия тех УК, ТСЖ и ЖСК, чей долг превышает 500 тысяч рублей, а также имена тех людей, которые накопили долг в более чем 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Коммунальщики напоминают, что в случае возникновения непредвиденной ситуации абоненты всегда могут обратиться к ресурсникам и попробовать сократить размер долга. Кроме того, жители могут договориться о рассрочке платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU