2019-02-25T13:26:26+03:00
Общество

В Самаре коммунальщики обнародовали «позорный» список должников за холодную воду

В число злостных неплательщиков на данный момент входят почти 28 тысяч абонентов
Анастасия ФИЛАТОВА
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В список должников попали люди с долгом в более чем 5 тысяч рублейВ список должников попали люди с долгом в более чем 5 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Самаре с каждым днем появляется все больше должников за холодную воду. Так, сейчас число злостных неплательщиков составляет 27858 человек. Кроме того, в список крупнейших должников компании «РКС-Самара» входят 50 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

- Мы обновили списки должников, опубликованные на сайте компании. Огласка имен должников является хорошим способом воздействия на злостных неплательщиков. Мы публикуем названия тех УК, ТСЖ и ЖСК, чей долг превышает 500 тысяч рублей, а также имена тех людей, которые накопили долг в более чем 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Коммунальщики напоминают, что в случае возникновения непредвиденной ситуации абоненты всегда могут обратиться к ресурсникам и попробовать сократить размер долга. Кроме того, жители могут договориться о рассрочке платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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