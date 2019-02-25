2019-02-25T12:56:17+03:00
Спорт

Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов: «Жалко, если команда канет в Лету, но это уже совсем другая история»

Наставник самарской хоккейной команды намекнул, что «летчики» могут прекратить существование. В министерстве спорта все опровергают
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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Главный тренер ХК ЦСК ВВС Александр Соколов на послематчевой пресс-конференции после игры регулярного чемпионата ВХЛ с «Бураном» заявил, что команда может прекратить существование.

- С одной стороны, закончили неудачно, так как не смогли попасть в плей-офф. С другой стороны, для Самары попасть в двадцатку – цена-качество – больше, чем успех. Поэтому такая двоякая позиция, для города Самары появление команды, которая играет в современный хоккей… Ну, а как будет дальше, посмотрим, это не от нас зависит. Жалко, конечно, если канет в Лету команда – но это уже совсем другая история, - сказал Соколов. Его слова приводит пресс-служба «Бурана»

Слова главного тренера «летчиков» не на шутку взволновали болельщиков. Они обратились за объяснениями в министерство спорта региона. Министр спорта Дмитрий Шляхтин все слухи опровергает.

- Мы команду поддерживаем (напомню, в этом сезоне впервые за долгое время клуб ушел без долгов по зарплате) и будем поддерживать дальше, - сказал Шляхтин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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