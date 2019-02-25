2019-02-25T13:10:04+03:00
Происшествия

Жительница Самарской области прописала в «резиновом» доме 8 мигрантов

Женщина «приютила» иностранцев по своему адресу за определенную плату
Анастасия ФИЛАТОВА
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За фиктивную постановку на учет мигрантов женщине грозит до 3 лет тюрьмыЗа фиктивную постановку на учет мигрантов женщине грозит до 3 лет тюрьмыФото: Архив "КП"
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Недавно к полицейским поступила информация о том, что 49-летняя жительница поселка Выселки занимается фиктивной регистрацией в своем доме мигрантов. Вскоре эти сведения подтвердились.

- Женщина за определенное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире 7 иностранцев, а также лицо без гражданства. Все они проживали в другом месте, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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