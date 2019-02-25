В Самаре могут убрать светофор на пересечении Ташкентской и Демократической

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-25T13:33:18+03:00

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В Самаре собираются скорректировать схему движения транспорта на пересечении улиц Демократической и Ташкентской. В частности, там хотят убрать светофор на съезде с развязки. Дело в том, что в последнее время в этом месте наблюдаются серьезные заторы.

- На пересечении Ташкентской и Демократической уже неделю эксперименты со сменой времени фаз светофоров, хотя раньше тут не было особо пробок. С новой схемой 20/90 секунд образуется большая пробка. Может, стоит скорректировать работу светофора или установить дополнительную стрелку направо по направлению «из города» по Демократической? - написал в Твиттере один из местных жителей.

Как сообщили представители компании «Дорсигнал», после многочисленных жалоб горожан режим светофора был изменен по времени суток. К примеру, было увеличено время для улицы Демократической в период пиковой активности — до 10 часов утра. Однако это не сильно помогло разгрузить движение на этом участке, поэтому сейчас из-за низкого трафика на съезде с развязки планируется вообще демонтировать светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU