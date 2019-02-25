Электрички между Самарой и Жигулевским морем начнут курсировать по новому расписанию

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-25T13:54:37+03:00

Несколько пригородных поездов изменят время прибытия и отбытия от станций

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В Самаре с 1 марта изменится расписание движения пригородных поездов. Речь идет об электричках, которые курсируют между Самарой и Жигулевским морем.

- Поезд № 6338/6337 Самара (отпр. 9:57) — Водинская (приб. 10:54) будет отменен, остальные поезда начнут курсировать по скорректированному графику, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, поезд № 6340/6339 Самара (отпр. 16:40) – Водинская (приб.17:34) будет курсировать по рабочим дням по маршруту: Самара (отпр. 16:40) – Царевщина (приб. 17:51). Поезд 6342 Водинская (отпр. 14:23) – Самара (приб. 15:19) начнет ходить по будням по маршруту: Царевщина (отпр. 14:05) – Самара (приб. 15:19).

Поезд 6312-6316/6315 Жигулевское море (отпр. 17:40) – Курумоч (приб. 18:28 — отпр. 18:32) — Стахановская (приб. 19:43) будет отправляться на три минуты позже в 17:43. Этот график будет действовать по рабочим дням. Поезд № 6014/6013 Самара (отпр. 19:54) – Жигулевское море (приб. 21:29) с 1 марта будет, наоборот, отправляться на 7 минут раньше. Отправление из Самары — в 19:47, а прибытие на станцию Жигулевское море — в 21:23. Данное расписание будет действовать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU