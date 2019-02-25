2019-02-25T14:23:17+03:00
Общество

Жители Самарской области стали реже рожать и чаще умирать

Статистика показала, что смертность в регионе превышает рождаемость на 30%
Анастасия ФИЛАТОВА
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В 2018 году в регионе родились 33033 ребенка, а вот умерли 42956 человекВ 2018 году в регионе родились 33033 ребенка, а вот умерли 42956 человекФото: Архив "КП"
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Самарастат подготовил отчет о демографической ситуации в регионе по состоянию на начало 2019 года. По данным ведомства, сейчас в Самарской области проживают 3,183 млн человек. За минувший год численность населения уменьшилась на 9,8 тысяч человек. Виной тому естественная миграция населения и смертность. К слову, последний показатель сократился на 2%, но все равно превышает число родившихся — на 30%.

- В 2018 году родились 33033 человека, а вот умерли 42956 жителей региона, в том числе 151 младенец в возрасте до 1 года. Самыми частыми причинами смерти были болезни системы кровообращения, ДТП, несчастные случаи, отравления алкоголем, убийства, новообразования и травмы, - сообщили аналитики Самарастата.

Что касается естественного прироста населения, то его зафиксировали только в Куйбышевском и Октябрьском районах Самары, а также в Большечерниговском и Волжском районах: в поселках Рощинский, Смышляевка, Стройкерамика. Относительно браков в Самарастате сообщили, что их количество в 2018 году уменьшилось на 14,3%, а вот число разводов увеличилось на 0,5%. В целом же на 1000 браков в минувшем году в регионе пришлось 716 распавшихся пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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