2019-02-25T14:41:04+03:00
Происшествия

Полицейские нашли у жителей Самарской области пистолеты, патроны, кастет и порох

По всем выявленным фактам были возбуждены уголовные дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Оружие и боеприпасы у жителей региона нашли в ходе акции "Арсенал"Оружие и боеприпасы у жителей региона нашли в ходе акции "Арсенал"Фото: Архив "КП"
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В Самарской области в течение 5 дней возбудили 46 уголовных дел по фактам незаконного хранения оружия и боеприпасов. Нарушителей полицейские выявляли в ходе акции «Арсенал».

- В Самаре были задержаны 42-летний и 39-летний мужчины. У первого полицейские нашли пистолеты ТТ, Браунинг, и патроны, а у второго - пистолет и 6 патронов калибра 9 мм, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Кроме того, в Тольятти полицейские нашли у местного жителя кастет, а в Большечерниговском районе у 41-летнего мужчины — 208 грамм бездымного пороха, который является взрывчатым веществом метательного действия. Сейчас по всем выявленным фактам незаконного хранения оружия ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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