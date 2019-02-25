2019-02-25T15:08:16+03:00
Общество

Жители Самары отметят Масленицу вместе с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным

Помимо выступления известных артистов, самарцев ждут много других развлекательных мероприятий
Анастасия ФИЛАТОВА
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Известные артисты выступят в Самаре на площади КуйбышеваИзвестные артисты выступят в Самаре на площади КуйбышеваФото: Соцсети
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Уже совсем скоро наступит Масленица. В этом году она продлится с 4 по 10 марта. Все эти дни во всех районах Самары на 193 площадках будут проходить праздничные мероприятия. Самые масштабные по традиции пройдут на площади имени В.В. Куйбышева. В этом году там будут работать 9 тематических площадок, в том числе усадьба Деда Мороза.

- Домик Деда Мороза будет работать с 8 по 10 марта с 12:00 до 20:00. На территории этой площадки появятся столбы-колесо с лентами, «вертушки», перголы, а также волшебное дерево и Сова, избушка с Бабой-Ягой, «Печка» с Емелей. Возле усадьбы откроют детский городок аттракционов и установят фотозону, - рассказала заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики Самары Светлана Лановенко.

В последний день масленичных гуляний жителей и гостей Самары ждут выступления Волжского русского народного хора, театра народной песни «Добро», фольклорных и эстрадных исполнителей, а также Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Кроме того, на площади Куйбышева пройдут бой на подушках, гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами и кулинарные поединки. Помимо этого, с 8 по 10 марта на площади Куйбышева будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров». Предполагается, что в ней примут участие 132 мастеров из Самары, Чапаевска, Сызрани, Похвистнево, Бугуруслана, Ульяновска и Оренбурга.

Также масленичные гулянья пройдут в сквере имени Санфировой, в парке имени 50-летия Октября, на площади Кирова, в Струковском саду, в Загородном парке, в парке Гагарина, на луице Ленинградской и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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