Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост
В Самарском областном суде сменился председатель. Любовь Дроздова, которая занимала этот пост с 2007 года, решила уйти в отставку по собственному желанию.
- Любовь Дроздова ушла в отставку с понедельника, 25 февраля. Пока исполняющим обязанности председателя будет Вадим Кудинов, который занимал должность заместителя председателя, - сообщили в облсуде.
Отметим, что Любовь Дроздова имеет судейский стаж в более чем 20 лет. Сначала она работала судьей в Кировском районном суде, потом в Самарском областном суде. С 2005 по 2007 год она занимала пост заместителя облсуда, а с марта 2007 года — уже должность председателя. В конце 2008 года Любовь Дроздова пережила покушение - преступники выстрелили ей в живот, когда она садилась в служебную машину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За что в Самаре пытались убить председателя облсуда?
Любовь Дроздова получила пулю в живот (подробности)
В покушении на судью Любовь Дроздову подозревают ещё двоих
Теперь у следствия уже четверо подозреваемых (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU