2019-02-25T15:31:43+03:00
Общество

Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост

Она решила уйти по собственному желанию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Любовь Дроздова проработала председателям облсуда 12 летЛюбовь Дроздова проработала председателям облсуда 12 лет
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В Самарском областном суде сменился председатель. Любовь Дроздова, которая занимала этот пост с 2007 года, решила уйти в отставку по собственному желанию.

- Любовь Дроздова ушла в отставку с понедельника, 25 февраля. Пока исполняющим обязанности председателя будет Вадим Кудинов, который занимал должность заместителя председателя, - сообщили в облсуде.

Отметим, что Любовь Дроздова имеет судейский стаж в более чем 20 лет. Сначала она работала судьей в Кировском районном суде, потом в Самарском областном суде. С 2005 по 2007 год она занимала пост заместителя облсуда, а с марта 2007 года — уже должность председателя. В конце 2008 года Любовь Дроздова пережила покушение - преступники выстрелили ей в живот, когда она садилась в служебную машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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