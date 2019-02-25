Врача-анестезиолога из Самары осудили на 3 года за изнасилование пациентки

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-25T15:41:23+03:00

Ближайшие три года медик проведет в колонии Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Юрий Черников заявлял, что половой акт был по обоюдному согласию, вот только пациентка после него обратилась в полицию

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В понедельник, 25 февраля, Ленинский районный суд Самары вынес приговор 60-летнему врачу-анестезиологу Юрию Черникову. Мужчина обвинялся в изнасиловании своей 32-летней Эрики Б.

- Суд признал медика виновным в изнасиловании пациентки и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года. Отбывать наказание Юрий Черников будет в колонии общего режима, - сообщил корреспондент "Комсомольской правды - Самара" из здания суда.

Напомним, женщина пошла в частную клинику, чтобы сделать коррекцию груди. Операция прошла успешно, вот только, когда пациентка отошла от наркоза, поняла, что была изнасилована. Произошло это 2 августа 2017 года. Сам медик отрицать половой акт не стал и заявил, что он был по обоюдному согласию. По его словам, партнерша все видела, осознавала и даже способствовала. Вот только пациентка оказалась с ним не согласна и обратилась в правоохранительные органы и даже рассказала свою историю на федеральном канале.

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ИСТОЧНИК KP.RU