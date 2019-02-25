Под Самарой в столкновении двух «Калин» пострадал подросток
В воскресенье, 24 февраля, около 13:15 в Красноярском районе произошла авария с участием двух отечественных легковушек, в которой пострадал подросток.
- 74-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался со стороны улицы Кооперативной в направлении улицы Промысловой. На нерегулируемом пешеходном переходе он не пропустил другую «Калину», которая двигалась по главной дороге, и столкнулся с ней, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир второй легковушки. Медики скорой доставили его в больницу. Парню оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU