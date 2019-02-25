2019-02-25T15:51:17+03:00
Происшествия

Под Самарой в столкновении двух «Калин» пострадал подросток

Медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 24 февраля, около 13:15 в Красноярском районе произошла авария с участием двух отечественных легковушек, в которой пострадал подросток.

- 74-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался со стороны улицы Кооперативной в направлении улицы Промысловой. На нерегулируемом пешеходном переходе он не пропустил другую «Калину», которая двигалась по главной дороге, и столкнулся с ней, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир второй легковушки. Медики скорой доставили его в больницу. Парню оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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