Стало известно, кто будет обслуживать битопливную LADA Largus CNG и в каких объемах ее выпустят
В ГК "АТС" поделились информацией по выходу на рынок новой модификации LADA Vesta CNG. Эта группа компаний реализует проект битопливного авто совместно с АвтоВАЗом. 20 февраля стали известны цены на модели с ГБО - они стартуют от 728,330 тыс. рублей.
-Об объемах выпуска можно сказать, что они будут не ниже чем у первой серийной модели на метане, LADA Vesta CNG, а вероятней и выше. Продажи и обслуживание будут проводиться через официальную дилерскую сеть LADA, как это происходит с битопливной Вестой, - поделился управляющий партнер ГК "АТС" Алексей Сучков.
Также он рассказал, что все специалисты дилерского центра пройдут обучение. Они смогут проводить обслуживание моделей с ГБО, а также устанавливать это оборудование на автомобили вторичного рынка.
Также в группе компаний отметили, что модель наверняка получит свою аудиторию. У бензинового Ларгуса она уже есть, а новая модификапция гораздо экономичнее. Так что это авто претендует на звание семейной машины года.
ИСТОЧНИК KP.RU