2019-02-25T16:41:11+03:00
Авто

Стало известно, кто будет обслуживать битопливную LADA Largus CNG и в каких объемах ее выпустят

Также ГБО можно будет устанавливать на автомобили вторичного рынка
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Новые авто с ГБО будут пользоваться популярностью - так считают производителиНовые авто с ГБО будут пользоваться популярностью - так считают производители
Изменить размер текста:

В ГК "АТС" поделились информацией по выходу на рынок новой модификации LADA Vesta CNG. Эта группа компаний реализует проект битопливного авто совместно с АвтоВАЗом. 20 февраля стали известны цены на модели с ГБО - они стартуют от 728,330 тыс. рублей.

-Об объемах выпуска можно сказать, что они будут не ниже чем у первой серийной модели на метане, LADA Vesta CNG, а вероятней и выше. Продажи и обслуживание будут проводиться через официальную дилерскую сеть LADA, как это происходит с битопливной Вестой, - поделился управляющий партнер ГК "АТС" Алексей Сучков.

Также он рассказал, что все специалисты дилерского центра пройдут обучение. Они смогут проводить обслуживание моделей с ГБО, а также устанавливать это оборудование на автомобили вторичного рынка.

Также в группе компаний отметили, что модель наверняка получит свою аудиторию. У бензинового Ларгуса она уже есть, а новая модификапция гораздо экономичнее. Так что это авто претендует на звание семейной машины года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре выберут лучший скворечник
После происшествия с гробом на площади Славы в Самаре проверяют сферу ритуальных услуг
"Она же лопнет и газ взорвется!" В центре Самары газовая труба провисла под тяжестью сосулек
В Самаре ремонтные работы на теплосети затронули несколько домов в Промышленном районе
Ау, братья по разуму! Самарские ученые придумали, как искать обитаемые планеты
Под Самарой в столкновении двух «Калин» пострадал подросток
Врача-анестезиолога из Самары осудили на 3 года за изнасилование пациентки
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост
Жители Самары отметят Масленицу вместе с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным
Полицейские нашли у жителей Самарской области пистолеты, патроны, кастет и порох
Жители Самарской области стали реже рожать и чаще умирать
Электрички между Самарой и Жигулевским морем начнут курсировать по новому расписанию
В Самаре могут убрать светофор на пересечении Ташкентской и Демократической
Жительница Самарской области прописала в «резиновом» доме 8 мигрантов
Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов: «Жалко, если команда канет в Лету, но это уже совсем другая история»